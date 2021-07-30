Nalumango continues hitting Northern province

UPND running mate Mutale Nalumango takes Mpulungu by storm
UPND HAS BEEN VERY POPULAR IN THAT AREA FOR SOMETIME. MY NEPHEW LIVES THERE AND HAS BEEN GIVING ME FEEDBACK. UPND IS POPULAR IN MPULUNGU, ISOKA, MBALA, KAPUTA AND SOME PARTS OF NORTHERN PROVINCE. LUAPULA IS NOT PREDICTABLE. IT APPEARS LUAPULA WANTS TO CLING TO DEAD TICK.
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UPND HAS BEEN VERY POPULAR IN THAT AREA FOR SOMETIME. MY NEPHEW LIVES THERE AND HAS BEEN GIVING ME FEEDBACK. UPND IS POPULAR IN MPULUNGU, ISOKA, MBALA, KAPUTA AND SOME PARTS OF NORTHERN PROVINCE. LUAPULA IS NOT PREDICTABLE. IT APPEARS LUAPULA WANTS TO CLING TO DEAD TICK.