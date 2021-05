PF continues spitting as more stand independently

*The list of independents from PF*

1. Emmanuel JJ Banda-Petauke Central

2. Warren C mwambazi-Bwana mkubwa

3. Joseph Chibuye- Roan

4. Edward Ndalama-Kabushi

5. Zindaba Soko-Chipata central

6.Binwel Chansa Mpundu- Nkana

7.Cecilia Mulenga- Nchelenge

8.Khondwani Winga-Chifubu.

9. Munir Zulu-Lumezi.

10. Rashidah Mulenga-Kalulushi.

11. Alice Kalim-Kasenengwa.

12. Tylad Lungu-Milanzi.

13. Yuda Tembo- Mkaika

14.Steven Chungu-Roan

15.Michael M Banda-Mkaika

..More are coming