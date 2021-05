PF discards more ministers

CONFIRMED PF PARLIAMENTARY COPPERBELT AND LUSAKA ADOPTIONS

Campaign – Christopher Kangombe-n

Nkana – Alexander Chiteme

Kwacha – Hon.. n Joseph Malanji.

Chimwemwe – (to be announced)

Wusakile – Pavyuma Kalobo

Kantanshi- Anthony Mumba

Mufulira Central – Golden Mwila

Here it is – Ed Chomba – n

Ndola Central-Brenda Mwamba M n

Great Mr – Jonas Chanda – n

Masaiti – Micheal Katambo

Chifubu- Dorothy Nachilongo

Kabushi-Bowman Lusambo

She Search – Chande Kalumbwa-n

Roan- Nathan Chanda

Luanshya Central- Golden Mulenga

Mpongwe-Emmanuel Kasambo-n

Lufwanyama-Don Mungulube-n

Chingola- Kazala M Phiri

Sand – Rosemary Regina Chipoya-n

Chililabombwe- Richard Musukwa

Kalulushi- Kampambe Mulenga Chewe

Kanyama – Elezabeth Phiri

Beard-Christopher Shakafuswa wa n

Lusaka Central-Margaret Mwanakatwe

Munali- Samwibila Patrick

Kabwata- Danny Yenga

Chongwe-Japhen Mwakalombe-n

Matero- Miles Sampa

Chawama-Tasila Lungu Mwansa.

Rufunsa- B. Kalambalala

Feira- Emmanuel Tembo

Kafue- Kamala Joseph

Chilanga- Maria Langa

Chirundu-Mwangala Kawame Ka n