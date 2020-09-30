UPND’s Mucheleka arrive at court

1

UPND’s Mucheleka arrive at court

UPND Deputy Secretary General Patrick Mucheleka and three others arrive at the Kasama Magistrate Court from Milima state prison as hundreds turn up in solidarity.

(C) UPND MEDIA TEAM

Share this post

Related posts:

  1. Police beat up PF thugs
  2. Court documents showing how Lungu refused to pay client
  3. PF to attack UPND street vending woman again
  4. UPND campaign trail in Lukashya
Older Post

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Musonda 5 seconds ago

    WHAT NONSENSE IS THIS BA PF.YOU TURNED THE COUNTRY INTO A BANANA REPUBLIC.ANYONE WHO IS NOT WITH YOU BECOMES A CRIMINAL AND YOUR ENEMY.TIME WILL COME AND WE WANT THOSE RESPONSIBLE FOR THIS NONSENSE TO TAKE RESPONSIBILITY… WHEN THE RIGHT TIME COMES.HOW COME YOU DID NOT ARREST THOSE WHO KILLED TH CHIBULO GIRL?YOU DID NOT ARREST THOSE WHO ORDERED THE FIRE WHEELBARROWS…YOU DID NOT ARREST THE OWNER OF 48 HOUSES.THE LIST IS ENDLESS PAPOMPWE.EVEN KAMPYONGO AND KANGANJA SHOULD BE ARRESTED…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *