UPND’s Mucheleka arrive at court

UPND Deputy Secretary General Patrick Mucheleka and three others arrive at the Kasama Magistrate Court from Milima state prison as hundreds turn up in solidarity.
(C) UPND MEDIA TEAM
WHAT NONSENSE IS THIS BA PF.YOU TURNED THE COUNTRY INTO A BANANA REPUBLIC.ANYONE WHO IS NOT WITH YOU BECOMES A CRIMINAL AND YOUR ENEMY.TIME WILL COME AND WE WANT THOSE RESPONSIBLE FOR THIS NONSENSE TO TAKE RESPONSIBILITY… WHEN THE RIGHT TIME COMES.HOW COME YOU DID NOT ARREST THOSE WHO KILLED TH CHIBULO GIRL?YOU DID NOT ARREST THOSE WHO ORDERED THE FIRE WHEELBARROWS…YOU DID NOT ARREST THE OWNER OF 48 HOUSES.THE LIST IS ENDLESS PAPOMPWE.EVEN KAMPYONGO AND KANGANJA SHOULD BE ARRESTED…
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